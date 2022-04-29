ما حكم زيارة المقابر في العيد؟.. دار الإفتاء تجيب

يفصلنا عن بداية عيد الفطر المبارك أيام قليلة، وينتظره العديد من المسلمين لممارسة طقوسهم التي اعتادوها، مثل الكعك والزيارات العائلية وزيارة المقابر، وفي هذا الصدد، يتساءل العديد من المواطنين عن حكم زيارة المقابر في العيد، وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، إجابة ذلك السؤال.

حكم زيارة المقابر في العيد

وأوضحت دار الأفتاء المصرية في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حكم زيارة المقابر في العيد مؤكدة أنه أمر غير مستحب ومكروه، فالله عز وجل قد جعل الأعياد للبهجة والسرور، وزيارة القبور فيها نوع من تجديد الحزن وهو غير مستحب في هذه الأيام.

وأشارت دار الإفتاء أثناء حديثها عن حكم زيارة المقابر في العيد، إلى الأفعال المستحب القيام بها في العيد، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التزاور وصلة الرحم وكافة أشكال الفرح، مشيرة إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» (سورة يونس الآية ٥٨).

حكم زيارة المقابر

وعن حكم زيارة المقابر في العيد، أكدت دار الإفتاء أن زيارة قبر المتوفى ليس لها وقت محدد وجائزة في كل وقت، ولكن في العيد هي غير مستحبة، لافتة إلى أن زيارة القبور بشكل عام من الأمور المستحبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أَلاَ إني قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، فَزُورُوهَا ولاَ تَقُولُوا هُجْراً»، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «:«زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».