كل ما تريد معرفته عن رواق الطفل بالجامع الأزهر «موجود بجميع المحافظات»

رواق الطفل بالجامع الأزهر، يبحث عنه الكثيرون عقب اعلان الجامع الأزهر عن افتتاح رواق الطفل بالجامع الأزهر، بمختلف المعاهد الأزهرية في جميع المناطق المحافظات، مع فتح باب التقدم لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.

رواق الطفل بالجامع الازهر

ويقبل رواق الطفل بالجامع الأزهر تحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وحدد رواق الطفل بالجامع الأزهر الشروط والضوابط التالية للالتحاق به.

شروط الالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر

ومن بين شروط الالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر: ألَّا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات ولا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم، وأن يُعْقَدَ اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى.

ووفقا لشروط رواق الطفل بالجامع الأزهر سيتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له تبعًا لما يبينه الجدول، أن المستوى السن متطلبات الالتحاق من إلى الأول 5 سنوات 6 سنوات ونصف الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة: (معرفة الحرف – شكل الحرف – الحركات) والمستوى الثاني برواق الطفل بالجامع الأزهر : 6 سنوات ونصف 7 سنوات ونصف حفظ جزء من القرآن الكريم، أما المستوى الثالث 7 سنوات ونصف 8 سنوات ونصف حفظ جزأين من القرآن الكريم.

وفي المستوى الرابع 8 سنوات ونصف 9 سنوات ونصف حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، والخامس 9 سنوات ونصف 10 سنوات ونصف حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم والسادس 10 سنوات ونصف 11 سنة ونصف مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم ويشمل المستوى السابع 11 سنة ونصف 12 سنة ونصف حفظ نصف القرآن الكريم، أما المستوى الثامن 12 سنة ونصف 13 سنة حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، وفي المستوى التاسع 13 سنة حفظ خمسة وعشرين جزءًا من القرآن الكريم، والمستوى العاشر من سن 13 سنة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

ومن ضوابط حضور رواق الطفل بالجامع الأزهر أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%، مع الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: «اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج»، ولا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك، للتقديم اضغط هنا.