«بيت القرآن».. فيديو كليب احتفالا بمرور 1082 عاما على إنشاء الجامع الأزهر

أصدر مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، فيديو كليب أزهري بعنوان «الأزهر بيت القرآن»، أداء وألحان الطالب الأزهري عبد الرازق الشهاوي؛ تزامنا مع الاحتفال بذكرى مرور 1082 عاما على إنشاء الجامع الأزهر.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر الشريف.

تصوير الفيديو كليب داخل الجامع الأزهر

وتم تصوير الفيديو كليب داخل الجامع الأزهر، بإشراف فني وتنفيذي للدكتور محمود الهواري، والدكتورة عائشة بدوي، أعضاء مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سيظل السابع من رمضان 361هـ، ذكرى عطرة ليوم تاريخي محفور في عقول وأذهان المسلمين وأهل العلم في كل زمان ومكان؛ ذلك أنه شَهِدَ ميلاد مؤسسة من أعظم المؤسسات الدينية والتعليمية، وهي الأزهر الشريف، وستظل بإذن الله إلى يوم الدين منارةً سامقةً لنشر الوسطية والاعتدال وعلوم الإسلام».

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وأقام الأزهر الشريف، مساء أمس الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق يوم 7 من شهر رمضان المعظم من كل عام.

وقرر المجلس الأعلى للأزهر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

الجامع الأزهر أهم المساجد فى مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وتم إنشاؤه في (359- 361 هجرية)/ (970 ــ 975 م).