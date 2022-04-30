إعلان القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله خلال ساعات

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والقاص الكبير يحيى الطاهر عبدالله الـ 84، أحد أبرز الوجوه من مبدعي الستينات، والملقب بشاعر القصة القصيرة.

قالت الدكتورة أسماء يحيى، إعلان القائمة القصيرة لجائزة والدها الكاتب القاص يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى في دورتها الثانية اليوم تزامنا مع ذكرى على ميلاد الكاتب الراحل، المولود في 30 إبريل 1938.

وأضافت أسماء، مرت هذه الدورة ببعض المصاعب ولكن بجهود لجنة التحكيم، التي يحكمها محبة كبيرة ليحيى الطاهر عبد الله، وبمعاونة الصديق محمد شعير تمكننا أخيراً من الوصول إلى إعلان القائمة القصيرة للمسابقة في ذكرى ميلاد يحيى الطاهر 30 إبريل، وسوف يتم إعلان الفائز بالجائزة بعد عيد الفطر.

إعلان اسم الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله بعد العيد

وقالت «الطاهر»، على «فيس بوك»، تُمنح الجائزة باسم الكاتب يحيى الطاهر عبد الله لشباب المبدعين في مجال القصة القصيرة الذين لم تُنشر لهم أعمال أدبية من قبل، حتى لو كانت القصص المتضمنة في المجموعة القصصية قد نشرت متفرقة في دوريات ومجلات وجرائد.

ومن بين شروط الجائزة، أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وألا تجاوز سنه 40 سنة وقت التقدم للجائزة، ألا تكون المجموعة القصصية قد نشرت من قبل، على ألا يكون المتقدم قد سبق له نشر كتاب إبداعي.

يشار إلى أنّ يحيى الطاهر عبد الله، أصدر أول أعماله في عام 1961، المجموعة القصصية «محبوب الشمس»، كما كتب بعدها في العام نفسه «جبل الشاي الأخضر»، وفي نهاية عام 1961 أكمل قصص مجموعته الأولى «ثلاث شجيرات تثمر برتقالا»، وتعتبر قصة «الرسول» آخر ما كتبه يحيى الطاهر حيث كتبها في الأيام الأولى من شهر إبريل عام 1981م، وتوفى في 9 إبريل عام 1981م.

قصة الطوق والأسورة

ومن بين أعماله قصة «الطوق والأسورة» التي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي في 1986، من بطولة شريهان وعزت العلايلي، وكتب السيناريو والحوار للفيلم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وإخراج خيري بشارة، كما قدم العمل كعرض مسرحي أكثر من مرة على المسرح.