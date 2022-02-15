مد فترة التقدم لجائزة يحيى الطاهر عبدالله في «القصة» حتى نهاية فبراير

أعلنت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبدالله، أستاذة المسرح بجامعة حلوان، تفاصيل الموعد النهائي للتقديم إلى جائزة يحيى الطاهر عبدالله للعمل القصصي الأول الدورة الثانية إلى 28 فبراير الجاري.

تفاصيل الجائزة:

وقالت «الطاهر»، على «فيس بوك»، إنّ الجائزة تمنح باسم القصاص يحيى الطاهر عبد الله لشباب الكتاب في مجال القصة القصيرة الذين لم تنشر لهم أعمال أدبية من قبل، حتى لو كانت القصص المتضمنة في المجموعة القصصية قد نشرت متفرقة في دوريات ومجلات وجرائد.

شروط المسابقة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد عمره على 40 عاما وقت التقدم للجائزة.

ألا تكون المجموعة القصصية قد نشرت من قبل.

ألا يكون المتقدم قد سبق له نشر كتاب إبداعي.

كان باب التقديم للجائزة فُتح في 10 ديسمبر 2021 ويمتد حتى 28 فبراير 2022، بعد مد موعد التقديم، وسيعلن عن الفائز في ذكرى ميلاد يحيى الطاهر عبدالله في 30 أبريل 2022.

ولا يحق للفائز في الدورة السابقة التقدم للمسابقة هذا العام، ويمكن للمتقدمين العام السابق التقدم مرة أخرى هذا العام، ولكن بمجموعة قصصية جديدة.

طريقة المشاركة في جائزة يحيى الطاهر عبدالله

يكون بإرسال صورة من بطاقة الرقم القومي مع استمارة المشاركة على الإيميل التالي:

yehiaeltaher.prize@gmail.com

يذكر أنّ يحيى الطاهر عبد الله، كاتب وقاص وأحد الوجوه البارزة من مبدعي الستينات، لقب بشاعر القصة القصيرة، وهو من مواليد 30 أبريل 1938 بقرية الكرنك في الأقصر.

التقى الطاهر في عام 1959 الشاعرين عبدالرحمن الأبنودي وأمل دنقل، ونشأت صداقة طويلة بينهم، وفي عام 1961 كتب أول قصصه القصيرة «محبوب الشمس»، كما كتب بعدها في نفس السنة «جبل الشاي الأخضر»، في نهاية عام 1961 كتب بقية قصص مجموعته الأولى «ثلاث شجيرات تثمر برتقالا».

ومازال الفيلم المأخوذ عن روايته يذكِّر الجميع به، وهو "الطوق والإسورة"، بالرغم من اعتباره فيلما نخبويا غير جماهيري على نحو ما، توفي يوم 9 أبريل عام 1989 في حادثة على طريق الواحات.