فؤاد وسفير التشيك يبحثان التعاون في مؤتمر cop27 للتغير المناخي بشرم الشيخ

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ,جاك فوليك سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون بين الطرفين فى مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية الذى تنظمه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

عمق العلاقات بين مصر والتشيك

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق العلاقات بين مصر والتشيك، مرحبةً بالتعاون بين الطرفين فى مجال التغيرات المناخية والمجالات البيئة المختلفة، آملةً فى أن يكون مؤتمر الـ COP27 مؤتمراً للتنفيذ والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو لتحقيق نتائج فاعلة على أرض الواقع فى مجالى التخفيف والتكيف، والحصول على التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وزيرة البيئة في التشيك تعقد زيارة قريبة لمصر

وتقدم السفير التشيكى خلال اللقاء بالشكر لوزيرة البيئة، مُعرباً عن رغبة وزيرة البيئة في التشيك فى عقد زيارة قريباً لمصر لمناقشة عدد من الأمور البيئية الهامة، خاصة فى ظل استعداد دولة التشيك لتولي رئاسة الاتحاد الاوربي في النصف الثاني من العام مما يعني أن مؤتمر COP27 سيكون موضع اهتمام كبير من التشيك.

وأكد السفير التشيكي رغبة وزيرة البيئة فى التشيك فى عقد اجتماع مع وزيرة البيئة والسيد سامح شكرى وزير الخارجية، خاصة فى ظل دعوتها لحضور منتدي الاعمال، مشيراً إلى أهمية دعوة الهيئات العاملة في مجال البيئة في مصر لهذا المنتدى سواء جهات اكاديمية أو شركات القطاع الخاص.