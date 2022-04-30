فريد زهران: الإفراج عن 42 سجينا جزء مهم من الحوار الوطني

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدعوة الرئاسية لحوار وطني شامل تضمَّنت عدة خطوات منها الإفراج عن 42 سجينا قبل الدعوة للحوار وكذلك الإفراج عن حسام مؤنس، لافتا إلى أن الحياة السياسية في أي بلد في العالم تتضمَّن قوى سياسية تتفاوض فيما بينها للوصول إلى حلول ترضي أغلب الأطراف.

لن تكون هناك حياة سياسية إذا انعدم الحوار

وأوضح «زهران» خلال استضافته ببرنامج «لقاء خاص» مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه إذ انعدم الحوار الوطني في المجتمع بين الأطراف والأحزاب فلن تكون هناك حياة سياسية، لأن الحوار هو أصل الحياة السياسية، مؤكدا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان مشاركا على الدوام في كل حوار سياسي بشكل مسؤول وليس من سبيل الصدفة، وكان الحزب الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عقب ثورة 30 يونيو، عندما تولى الدكتور حازم الببلاوي عضو الحزب وقتها.

المصري الديمقراطي ليس قوة على هامش الحياة السياسية

وأشار «زهران» إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ليس قوة على هامش الحياة السياسية، بل هو جزء من الدولة وإذا نادى الوطن في أي وقت لا بد من استجابة، خاصة في أوقات الاحتقان والأزمات، ونتحمل المسؤولية الوطنية بكل تأكيد وبلا خلاف في ذلك، موضحا أنه رغم مرور ظروف سياسية مختلفة بعد تولي الببلاوي رئاسة الوزراء إلا أن الرئيس السيسي أشار خلال حفل الإفطار إلى أن سياسة الدولة المصرية ظلت لسنوات تعطي الأولوية لمحاربة الإرهاب وكانت لأول مرة يكشف عن أرقام الشهداء والمصابين، إلى أن استقرت الأوضاع وحان الوقت للاهتمام بالملف السياسي من خلال الحوار الوطني المجتمعي.