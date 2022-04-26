تنسيقية الأحزاب: مبادرات السيسي بالحوار الوطني ودعم الصناعة خارطة طريق للمرحلة المقبلة

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت بترحاب بالغ خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب: نثمن توجيهات القيادة السياسية بالحوار الوطني

وجاء في بيان للتنسيقية أنها تثمن ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بما يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي في مصر، الأمر الذي تثمنه التنسيقية وترى إن الحوار الوطني هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب، وهي تأكيد على أن الحوار هو نهج دائم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف من خلاله تعزيز وتكامل الرؤي الوطنية .

التنسيقية: سعداء بتوسيع القاعدة الصناعية

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب أنها تعرب عن سعادتها بما جاء من تكليفات للعمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال القادمة، كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

ولفتت التنسيقية إلى أنها تقدر تكليف الرئيس باستمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام لرفع الأعباء عن المواطنين المصريين في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وشددت التنسيقية على أنها تؤكد ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن للقضية.. وتحيا مصر بسواعد كل أبناءها.