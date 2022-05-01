فريد زهران: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة للحوار الوطني

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت تجربة للحوار الوطني أعقبها دعوة حزب مستقبل وطن لحوار وطني، لافتا إلى أن الحزب شارك في تجربة التنسيقية وتجربة مستقبل وطن «كنت بشارك في الحوارات دي وبقول إن عندنا مسجونين وبطالب بالإفراج عنهم وكان الملف مطروح للتفاوض الاجتماعي».

الأحزاب طرحت تشكيل القائمة الوطنية في الانتخابات البرلمانية

وأوضح «زهران» خلال استضافته ببرنامج «لقاء خاص» مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأحزاب طرحت تشكيل القائمة الوطنية في الانتخابات البرلمانية، ولبينا الدعوة تحت نفس المنطق كفرصة لإقامة نوع من أنواع المواءمة السياسية لتحقيق مصالح الأطراف المختلفة، مؤكدا أن الهدف من إقامة أي حوار هو إنجاز مصالح جميع الأطراف من خلال تفاوض اجتماعي، ويجب أن يسعى إليه الجميع وبعض الأحزاب والحكومات تتصور أنه يمكنها القيام بذلك وحدها، فالمكسب لطرف واحد يعتبر إملاء وليس تفاوضا أو حوارا سياسيا.

الحوار يجب أن يضمن فائدة للطرفين من خلال استراتيجية واضحة

وأشار «زهران» إلى أن الحوار يجب أن يضمن فائدة للطرفين من خلال استراتيجية واضحة نستطيع البناء عليها، متابعا «موقفنا موفق بأننا مع الحوار منذ سنوات والاتصال والتواصل، واليوم بعض الذين انتقدونا يسيرون على دربنا بحجة تغير الظروف، وسنعمل في أي ظروف سواء كان هناك تيسير وانفراج أو تعسف وهو الدور الوطني الحقيقي للأحزاب».

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه لا بد من العمل من خلال التأثير والتواصل، فالأحزاب قوية وتستطيع التأثير والتواصل، ولكنها بحاجة لتحسين أوضاعها، لافتا إلى أن الأحزاب لا تملك عمقا سياسيا ولا تاريخيا كبيرا، وتحتاج إلى خبرات.