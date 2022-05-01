الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد بمحافظات التأمين الصحي الشامل في عيد الفطر

شدّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على تفعيل خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية»، وذلك خلال أيام إجازات العيد حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، وفق أقصى درجات الاستعداد وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 17 مستشفى و116 مركز ووحدة طب أسرة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والبالغ عددها 17 مستشفى، إضافة إلى تشغيل الطوارئ ب 116 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين.

وأضاف، أن الخطة تضمنت مراجعة توافر التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وفصائل الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات التابعة للهيئة، مؤكدًا توافر أرصدة كافية، مع الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي لها.

وتابع، أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة أزمات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية للتواصل معهما في حالة وجود إبلاغ عن حالة طوارئ أو حوادث، إضافة إلى دعم المستشفيات بفرق الانتشار الطبي السريع للتأمين الطبي والتدخل للدعم الطارئ عند وقوع أي أزمات أو حوادث كبرى.

انعقاد غرف إدارات الأزمات والرصد على مدار الساعة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، انعقاد غرف إدارات الأزمات والرصد على مدار الساعة بكافة الفروع التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل سالفة الذِكر، بممثلين عن إدارات «الرعاية الصحية والعلاجية، الطوارئ، مكافحة العدوى، التمريض، الصيدلة، رضاء المنتفعين»، إضافة إلى ممثلين عن إدارات «النظم والمعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الموارد البشرية، الإدارة الهندسية، السلامة والصحة المهنية، إدارة الإمداد، الأسنان، الشئون الإدارية»، وكذلك مدراء الفروع ونوابهم بالمحافظات.

ولفت «السبكي»، إلى انعقاد غرف الأزمات والرصد مع تفعيل نظام الإبلاغ الآلي بالغرف من خلال استخدام منظومة التكامل المدعومة من الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والمجهزة بأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

واستكمل، أنه من ضمن محاور الخطة، انتظام صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات مستحقي الصرف طوال أيام إجازات العيد، إضافة إلى تكثيف الندوات التوعوية للمواطنين وتقديم رسائل التوعية والتثقيف الصحي المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مع استمرارية التواصل عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وأهمية تناول الأغذية الصحية، علاوة على التشديد بتكثيف المتابعة والمرور الميداني على كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة على مدار الساعة.