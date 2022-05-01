أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد.. «عشان تخرج وتتبسط»

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدادها لاحتفالات عيد الفطر المبارك، إذ يحب شريحة كبيرة من المواطنين الانطلاق إلى قضاء العيد في الحدائق والمتنزهات المختلفة، حيث إنها تكون فرصة جيدة لانطلاق الأطفال والكبار، بعد صيام شهر رمضان، وخلال تلك الفترة تحرص وزارة الزراعة على فتح جميع الحدائق التابعة لها خلال أيام العيد، وبأسعار تناسب جميع المواطنين.

وفي إطار ذلك، حرصت وزارة الزراعة، على استقرار جميع أسعار التذاكر، في الحدائق العامة التابعة لها، حتى لا تمثل أسعار التذاكر عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، من محدوي ومتوسطي الدخل الذين يلجؤون إلى الحدائق مع جميع أفراد أسرهم.

أسعار تذاكر الحدائق

- تذكرة حديقة الحيوان في الجيزة بـ5 جنيهات.

تفتح جميع الأبواب من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا خلال أيام العيد.

- أسعار دخول حديقة الأسماك بـ5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين.

وتكون مواعيد الدخول من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، طوال أيام العيد.

- سعر دخول حديقة الأورمان بـ3 جنيهات.

وتكون مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا.

- سعر تذكرة حديقة الأزهر بـ20 جنيهًا.

وتفتح طوال الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا.

- سعر تذكرة الحديقة الدولية بـ10 جنيهات

- سعر دخول حديقة الحيوانات المصغرة الموجودة داخل الحديقة الدولية بـ15 جنيهًا.

وتفتح طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

- سعر تذكرة حديقة الميريلاند بـ20 جنيهًا.

وتعمل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

- سعر تذكرة حديقة الأسرة 60 جنيهًا.

وتشمل الدخول إلى مناطق الألعاب، وحديقة الحيوان الموجود بها، ومنطقة بانوراما الأسلحة، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلا.