شيخ الأزهر يهنئ وزير الشؤون الإسلامية السعودي بعيد الفطر المبارك

تلقى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، حملّ خلاله بنقل أصدق التهاني والتبريكات القلبية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام1443هـ، كما سأل الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.

تهنئة عيد الفطر

وأعرب شيخ الأزهر خلال حديثه لـ«آل الشيخ»، عن أمنيته في أن يمن الله على المملكة وقيادتها الرشيدة بنعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة وجميع بلاد المسلمين إلى التمكين ودوام الأمن والعافية، كما هنأ فضيلته الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بهذه المناسبة العزيزة سائلًا الله دوام التوفيق والسداد.

العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيخ الأزهر على مشاعره الصادقة تجاه بلده الثاني المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الشعور تجاه القيادة الحكيمة وما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام هو محل تقدير من فضيلته الذي نكن له كل محبة وتقدير ونعتز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الذين يمثلان عمقًا إستراتيجيًا للأمتين العربية والإسلامية.