شيخ الأزهر: اقتراف الذنب تجاوز للحد وارتكاب لما نهي الله عنه

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسم الله «العفو» هو اسم ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية وأجمع عليه المسلمون، موضحًا: «بالنسبة لله فالعفو هو الإصفاح عن الذنوب والمعاصي، لأن مخالفة العبد عن ما أمره الله فتكون مبلورة في اقتراف الذنب».

الطيب: القتل والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين من الكبائر

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اقتراف الذنب معناه تجاوز الحد وارتكاب ما نهي الله عنه أو التقصير فيما أمره الله به، والذنوب تنقسم إلى قسمين، الأول هو الكبائر والتي لا يوجد خلاف كثيرًا فيها، وهي: «القتل، الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات».

الطيب: الإنسان محوط بالنقص والله سبحانه وتعالي عفو وغفور

وأوضح شيخ الأزهر أنه من رحمه الله على عبادة جعل تلك الكبائر محدودة ولا يقترفها إلا المجرم أو شديد التجاوز لما أمره الله به أو نهاه عنه، أما وعن باقي المخالفات فتسمي الصغائر، معقبًا: «الإنسان محوط بالنقص والله سبحانه وتعالي عفو وغفور ويعلم طبيعة عبده وما جبله عليه، إذ أن طبيعة الإنسان ناقصة وأعداءه هم الهوى والنفس والشيطان والنفس».

وتابع: «الصغائر مسموحه مادامت الكبائر تجتنب، ومن هذا المنطلق نقول أن معني عفو الله في أسماءه الحسني تعني محو الذنوب وإسقاطها عن العباد».