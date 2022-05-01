ضبط عامل بتهمة الاعتداء جنسيا على ابنة شقيقه.. الضحية حامل في الشهر السابع

تجرّد عامل من مشاعر الإنسانية، واعتدى على ابنة شقيقه من ذوي الهمم جنسيا، حيث بيّنت التحريات أنّ الضحية طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وأنّ المتهم استغل وجودها بمفردها واعتدى عليها جنسيا، وأُلقي القبض عليه وباشرت النيابة التحقيق.

بلاغ بالواقعة

وتلقى قسم المنيرة الغربية، بلاغا من عامل يبلغ من العمر 48 عاما، وابنته تبلغ من العمر 15 عاما، ومن ذوي الهمم، أفادوا فيه بتضررهم من شقيق الأول، لمعاشرته الثانية معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حمل الضحية في الشهر السابع.

ضبط المتهم

وتشكّل فريق بحث بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمقدم هاني عماد، رئيس المباحث، وجرى ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.