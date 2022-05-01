تهنئة عيد الفطر رسمية للمديرين والزملاء.. اختر أرقى الكلمات للمعايدة

مع الانتهاء من صلاة العشاء في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، يسارع الناس لتقديم تهنئة عيد الفطر رسمية للمديرين وزملاء العمل، وهي الرسائل التي يتبادلها الجميع فيما بينهم في مثل هذه المناسبات، لذا كثر البحث عن تلك العبارات خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع الإعلان عن موعد عيد الفطر 2022 غدا الاثنين وفق ما كشفت عنه دار الإفتاء المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رسائل تهنئة عيد الفطر رسمية، مع شهر رمضان وبالتزامن مع أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك، وأفضل هذه الرسائل كالتالي:

رسائل تهنئة عيد الفطر رسمية

ومن ضمن رسائل عيد الفطر رسمية ما يلي:

- تقبل الله صيامكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم طيبين.

- بأنوار النبي أمسيك، وبعيد الفطر أهنيك، وأدعو الله من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- كل عام وأنتم بخير.

- لن تسبقني بالتهنئة هذه المرة، كل عام وأنت بخير وعيد فطر مبارك.

- أتيت أسابق الأيام والساعات، لتهنئتك بعيد الفطر لأقول لك كل عام وأنت في نعيم وسعادة.

- ألبسك الله من تقواه نوراً، وأنعم الله عليك بالأعياد دهوراً.

- عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير، يا أجمل ما في الكون.

- بكل مفردات اللغة العربية أرسل إليك التهاني بمناسبة عيد الفطر، وأرجو لك السعادة والفرحة.

- أرسل إليك أعذب التهاني لأعذب بمناسبة قدوم العيد، كل عام وأنت بسعادة وتوفيق.

- في العيد أرسل إليك زهرة بيضاء، لتكون كما الصفحة الجديدة البيضاء لتسامحني على ما مضى من أيام الهجران.

- يطيب لي أن أرسل لك أحر التهاني والقبلات، بمناسبة حلول العيد كل عام وأنت في سعادة وسرور.

- كل عام وأنت بخير، والله عز وجل نسأل أن يعيده علينا أعوامًا مديدة وأزمنةً كثيرة.

- يسر لي أن أزف لكم أحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.

- كل عام وأنتم بسرور بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.

-المحبة كلها لكم، فإذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وإن سبقتكم فهذا من حقكم.

- لكل من له معزة في قلبي، أرسل لكم أحر التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم العيد، كل عام وأنتم في سرور.

نماذج من التهنئة بعيد الفطر

- أسأل المقتدر القدير، بحق الشهر الفضيل أن يمن عليكم بعافية ما بعدها عبوس.

-‏ عائلتي وأهلي، ما يكون العيد إلا بوجودكم حولي، دمتم أنتم لي العيد.

- كل عام ووجوهكم بالخير مستبشرة، وكل عام وقلوبكم بالإيمان عامرة، وأيامكم بالبشر عاطرة.