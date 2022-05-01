عيد الفطر في السعودية 2022.. اعرف مواقيت الصلاة بمدن المملكة

ساعات قليلة وتنطلق الاحتفالات والتكبيرات وصلاة العيد، إذ يحل علينا عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية، ومن ضمن ما كثر البحث عنه في الأيام الماضية عيد الفطر في السعودية، وتوقيت الصلاة بالمملكة، وذلك مع نهاية شهر رمضان المبارك، ويهتم الناس بذلك بصفة خاصة في المملكة نظرا لوجود الكثيرين بها حول العالم لأداء العمرة.

ويحرص المقيمون في المملكة على معرفة مواقيت الصلاة في عيد الفطر في السعودية 2022، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

عيد الفطر في السعودية 2022

وتعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية، مساء السبت، ليتم الإعلان أن اليوم الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، والاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر 2022.

صلاة عيد الفطر 2022

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 ميلادية و1443 هجرية، من مدينة لأخرى.

تُقام صلاة العيد في مدينة مكة المكرمة الساعة السادسة و8 دقائق صباحًا.

وتقام صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة و36 دقيقة صباحا.

كما تقام صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة السادسة و4 دقائق.

موعد صلاة عيد الفطر في مدن السعودية

تٌقام صلاة عيد الفطر 1443 في السعودية بمدينة الدمام الساعة 5 و19 دقيقة صباحًا.

وتقام الصلاة في مدينة وعرعر بتمام الـ5 و45 دقيقة صباحًا.

بينما تقام في تبوك في تمام الساعة 6 و10 دقائق صباحًا.

وبجازان تمام السادسة و5 دقائق.

في بريدة الساعة 5 و44 دقيقة صباحا.

هلال عيد الفطر

واستطلعت هيئة البحوث الفلكية هلال عيد الفطر، أمس السبت، وتمكنت من التعرف على موعد صلاة عيد الفطر 1443 في السعودية بشكل رسمي، إذ تقام الصلاة عقب صلاة الفجر بوقت قصير.