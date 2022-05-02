خطيب العيد يتحدث عن فضيلة العفو وجبر الخواطر ويهنئ الإنسانية بعيد الفطر

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وجلس بجواره طفلين من أبناء الشهداء.

وبدأت الصلاة بتلاوة قرآنية من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ثم بدأ المصلون تكبيرات العيد.

خطيب العيد يتحدث عن فضيلة العفو

وأكد الدكتور سيد عبدالباري خطيب مسجد المشير طنطاوي أن شهر رمضان مضى بأيامه العامرة بالصيام ولياليه العامرة بالقيام مسبحًا الله الذي قلب عباده بين الازمان لينيلهم أعلى درجات الكرم.

وأشار عبدالباري إلى أن المستفاد من رمضان يفوق الحد والوصف والاحصاء متذكرًا ما نصح به الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن تدعوا الله بدعاء «اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني» مشددًا على أن العفو صفة من صفاته وأنه لا تثمر الأسماء ولا الصفات ولا تشرق الا بشرطي التعلق والتخلق وها نحن قد تعلقنا فهلا تخلقنا.

وأشار عبدالباري إلى أن الله قال لنبيه خذ العفو واؤمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين متسائلًا ماذا علينا أن نفعل مع هؤلاء وهؤلاء، مطالبًا بألا ننشغل بغيرنا وذكر قول الله تعالى «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ».

وذكر عبدالباري موقف للسيد المسيح عليه السلام قائلًا: «سلام الله على المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر على جماعة من اليهود ذكروا فيه وفي أمه الترهات والأباطيل ولما سألوا عنه قالوا خيرا وقالوا يا نبي الله قالوا فيك شرا وتقول فيهم خيرا قال كلا ينفق من كيسه كلا ينفق مما عنده»، معتبرًا أن الألسنة مغارف القلوب.

وأرسل خطيب العيد تهنئة بالعيد من فوق أرض مصر الطاهرة للوجود كله وللإنسانية كلها برها وفاجرها ولشعب مصر الأصيل الكريم لا سيما من هم الأن على الثغور خير أجناد الأرض والمرابطين الذين حرموا من زيارة أهليهم مضيفًا «لهم منا التهنئة ولرجال الأمن الذين يسهروا على حفظ أمنها وأمن شعبها وللقادة والعلماء».

كما نصح خطيب العيد بجبر الخواطر وتطييب النفوس، محذرا من النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، مشددا على أهمية صلة الرحم مضيفًا: «دعوا عليه الندى والخير حتى لا ييبس فيتشقق»، مؤكدًا أن افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح.

ودعا خطيب العيد للرئيس السيسي قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعاء أن يديم الله عليك فضله وان يوسع عليك مددك وأن يحفظك من عين العائنين وكيد الكائدين وأن يسلمه من كل أنواع الشرور والأذى».

حضور أبناء الشهداء مع الرئيس

وحضر الصلاة مع الرئيس عدد من أبناء الشهداء، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.

كما حضر الصلاة عدد من ضباط الشرطة والشخصيات العامة مثل لاعبي المنتخب الوطني السابقين وائل جمعة وأحمد حسن.

وفي ختام الصلاة حرص الرئيس السيسي على تهنئة أبناء شهداء الجيش والشرطة والقطاع الطبي واصطحبهم معه لتناول الإفطار.