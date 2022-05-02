وفاة والدة زوج الفنانة غادة إيهاب نافع

أعلنت الفنانة غادة إيهاب نافع، منذ قليل، وفاة والدة زوجها، مطالبة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة حماة الفنانة غادة نافع

وكتبت غادة نافع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البقاء والدوام لله توفت والدة زوجي (حماتي) اليوم الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته ويرحم أمواتنا جميعا نسألكم الدعاء والفاتحة».

رانيا محمود ياسين تنعى والدة زوج غادة نافع

وتفاعلت الفنانه رانيا محمود ياسين مع منشور غادة نافع ووجهت لها واجب العزاء، قائلة: «أتقدم بخالص عزائي لأختي العزيزة غادة نافع في وفاة والدة زوجها الأستاذ أزاد الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله الله يصبركم ويقويكم ويجعلها آخر الأحزان إنا لله وإنا إليه راجعون».