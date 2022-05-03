فرقة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم «كاندي كراش» على مسرح الحديقة الدولية

افتتحت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أمس الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، العرض المسرحي الجديد «كاندي كراش»، وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض مستمر طوال أيام العيد في تمام الساعة ١٢ ظهرا و٤ عصرا.

وفاء الحكيم تتحدث عن «كاندي كراش»

وقالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير الفرقة، في بيان صحفي لها، إن العرض جذب جمهور العيد في اليوم الأول، خاصة من الأطفال، و هو ما يعتبر إنجازا كبيرا للفرقة التي تعتمد في عروضها على دمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الفنانين، من خلال التدريبات التي تقيمها الفرقة بصفة دائمة في مختلف مجالات المسرح لتأهليهم لتقديم عروض مسرحية احترافية.

يذكر أن «كاندي كراش» من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وأشعار بلال إمام، وتمثيل شيماء عبد الناصر، ومحمود أمين، ومحمد دياب، وأشرف عبد الفضيل، وحمادة عبد السلام، وتسنيم محمد، وتصميم ديكور حازم شبل، وتصميم ملابس ريم هيبة، ومكياج إسلام عباس، وتصميم استعراضات ضياء شفيق، وموسيقى وألحان حازم الكفراوي، وتصميم إضاءة إبراهيم الفرن.

عروض البيت الفني للمسرح

والعرض من ضمن عروض البيت الفني للمسرح تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ويعرض عددًا كبيرًا من المسرحيات المختلفة على مسارح الدولة المختلفة بداية من مساء أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يعرض اليوم مسرحية «حلم جميل»، في تمام الثامنة مساءً، بطولة سامح حسين، وحنان عادل، وعزت زين، وأحمد عبد الهادى، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، على المسرح العائم بالمنيل.

كما يعرض أيضا عرض «حلاوة الحب» على خشبة مسرح السلام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.