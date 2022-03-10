سامح حسين: أصطحب زوجتي وبناتي في كل «البروفات»

قال الفنان سامح حسين، إنه لا يذهب إلى المهرجانات أو الحفلات إلا عندما يكون حاصلًا على جائزة، معقبًا: «أنا مش بهتم بأي حاجة غير بيتي وعملي، أنا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت».

حسين: بناتي الاتنين قريبين مني.. ولو في واحدة عايزة تمثل هيمثلوا معايا

أضاف «حسين»، خلال حواره مع الإعلامية هدير الشناوي، ببرنامج «جوانا فن»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الخميس، أن المسرح بالنسبة له مثل المنزل، معقبًا: «بتكون زوجتي وأولاد موجودين معايا في كل البروفاتي، ووجودهم معايا بيسعدني جدًا»، لافتًا إلى أن ابنته مريم منظمة، أما فاطمة فتحب الهزار والضحك، معقبًا: «بناتي الاتنين قريبين مني، ولو في واحدة عايزة تمثل، هخليها تمثل معايا».

وأوضح أن نجلته مريم موهوبة في الموسيقى، وفاطمة موهوبة في الرسم، وإذا أصبحت ممثلة كوميدية، فستكون «خطيرة» جدًا، على حد تعبيره، مضيفًا: «زوجتي خريجة ألسن، ودرست الدراما الألمانية، وحريصة على مشاهدة كل أعمالي، وتعمل على قراءة كل السيناريوهات التي تأتي لي، وكتبت فيلمًا رومانسيًا كوميديًا باسم عيش حياتك، والفيلم نجح بفضل الله، واتصور في الأقصر، وجنوب سيناء في جبل موسى ودهب والقاهرة».

سامح حسين: التحقت بكلية الحقوق

وأكد الفنان أن كل عائلته تعمل في السلك القضائي، ولذلك التحق بكلية الحقوق لكي يعمل في القضاء، مؤكدًا أنه كان يحب القراءة، ويشتري الكتب من سور الأزبكية، كما كان يحب الشعر والرواية، ولكنه كان يكره المسرح في هذا الوقت.

ولفت إلى أنه كان يشتري 25 كتابًا من سور الأزبكية بـ5 جنيهات بشكل دوري، وفي إحدى المرات اشترى 24 كتابًا ولم يجد الكتاب المناسب ليكمل العدد، فأخذ كتابًا عن المسرح، معقبًا: «أخدت كتاب عن المسرح عشان أكمل الـ25 كتابًا، قلت آخد حقي، ومن هنا تغيرت حياتي، وعشقت المسرح».

وأشار إلى أنه عندما انتهى من الدراسة في كلية الحقوق أعد دبلومة في القانون الجنائي، وبعد ذلك التحق بدراسة أدب المسرح شعبة التمثيل والإخراج، معقبًا: «قلت لأهلي أنا حصلت على الشهادة.. سيبوني أمثل».