زواج فاشل ثم انطلاقة فنية.. محطات في حياة «ملكة الكوميديا» زينات صدقي

أيقونة الكوميديا المصرية، وأسطورة الضحك وملكة الإيفيهات المرتجلة، هي زينات صدقي الذي يوافق اليوم، ذكرى ميلادها عام 1912م في حي الجمرك في الإسكندرية، ودرست في معهد أنصار التمثيل والخيالة الذي تأسس من قبل الفنان زكي طليمات في الإسكندرية.

زيجة فاشلة ثم انطلاقة فنية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «زينات صدقي.. ملكة الكوميديا التي لا تغيب»، حيث لم تكمل زينات صدقي تعليمها وحصلت على الشهادة الابتدائية وتوفي والدها وعمرها 13 عاما وفرض عليها عمها الزواج من ابنه الطبيب الذي كان يكبرها بـ17 سنة.

ولم يستمر هذا الزواج سوى عام، وبدأت حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق الفنية، حيث شاهدها نجيب الريحاني وعرض عليها دورا في مسرحية له وأطلق عليها اسم زينات، واختارت لقب أسرة صديقتها المقربة خيرية صدقي وكانت القاسم المشترك في دور سليطة اللسان أو الخادمة أو المرأة بنت البلد في عدد من الأفلام المصرية.

أكثر من 300 فيلم

وتجاوزت أعمال الفنانة الراحلة أكثر من 300 فيلم، واستطاعت خلالها أن تأسر جمهورها بمواقف كوميدية وعبارات لا تزال متداولة حتى الآن، ومن أبرز أعمالها «ابن حميدو» و«شارع الحب» و«حلاق السيدات» و«معبودة الجماهير» و«إسماعيل ياسين في الأسطول»، و«العتبة الخضراء»، وغيرها من الأعمال الفنية، ورحلت ملكة الكوميديا في 2 مارس عام 1978م بعد حياة حافلة بالفن والعطاء والضحك والأحزان.