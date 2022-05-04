إقبال كبير من مواطني البحيرة على الحدائق والمتنزهات في أيام العيد

تشهد محافظة البحيرة، إقبالا كبيرا من المواطنين على الملاهي والمتنزهات خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ تشهد اليوم وأمس إقبالا غير مسبوق، وتضاعف عدد الزوار المترددين عليها عن أول أيام العيد، وتعبر حديقة الجمهورية في دمنهور المتنزه الأهم لأهالي المدينة وعددا من المدن المجاورة لها.

زيادة عوامل الأمان في الحديقة

من جانبه قال عماد المصري مدير العلاقات العامة لحديقة الجمهورية، إن الحديقة شهدت خلال الأيام الماضية العديد من أعمال الصيانة والإصلاحات، حيث تم زيادة عوامل الأمان بها، كما تم دعمها بالعديد من كاميرات المراقبة، مشيرا أن الإقبال ازداد بشكل أكبر عن أول أيام عيد الفطر.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد، وكذا المتابعة الدورية لكافة الشوارع والحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أن العمل القائم لتوفير شتى سبل راحة المواطنين.

تكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي

وأوضح «آمنة»، أن مراكز ومدن المحافظة قامت بحملات مكبرة لتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وتم رفع درجة الاستعداد بالحدائق والمتنزهات؛ لاستقبال الأسر والمواطنين للاستمتاع بعطلة العيد في مزيج من أجواء الربيع وفرحة العيد.

كما قامت مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بفتح أبوابها لاستقبال الجماهير والطلائع والشباب في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن مبادرة «العيد احلى بمراكز شباب مصر»، حيث قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية، بتنظيم عدة احتفالات بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة «يوم ترفيهي بقرى حياة كريمة»، وذلك بمركز شباب دسونس أم دينار بدمنهور ومركز شباب زاوية صقر بأبو المطامير ومركز شباب أبو حمص.