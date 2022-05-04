طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، طقسا غير مستقر مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعدما شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وبشكل مفاجئ.

ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البحيرة

وارتفعت درجات الحرارة في البحيرة، بداية من منتصف الشهر الماضي، إلا أنها انخفضت مرة أخرى بداية من شهر مايو الحالي مع موجة من الصقيع والتي تزداد حدتها ليلا وعلى المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية»، مع زيادة نشاط الرياح فيها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، ويكون طقس السواحل الشمالية معتدلا نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا يشهد نشاطًا للرياح وطقسا غائما جزئيا وفرصة لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة 30% تقريبًا).

حالة البحر المتوسط اليوم الأربعاء

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2.5 ) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 27 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية، مع نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في وقت سابق، بيانا يفيد بانخفاض درجات الحرارة بعد موجة حارة شهدتها البلاد، وشمل البيان تحذيرات للمواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة حفاظًا على سلامتهم.