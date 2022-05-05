افتتاح معرض «بهية» في قاعة الباب بمتحف الفن الحديث الثلاثاء المقبل

تستضيف قاعة الباب بمتحف الفن الحديث في الأوبرا، معرض بهية للفنان التشكيلي ياسر عيد مصطفى، يوم الثلاثاء المقبل، في الخامسة مساء، ويستمر حتى يوم 25 مايو الجاري.

يرصد ياسر عيد داخل أعماله الجماليات في المرأة المصرية بمختلف الطوائف والطبقات والأعمار، والظروف البيئية المختلفة في الزمن الراهن، والماضى القريب المرتبط بالواقع المعاصر، وتأثير صراع الحضارات مع الموروث، وما ينتج عن هذا التدافع من صور وانفعالات، يسجلها في هذا المعرض.

«بهية» تطلق على مصر

وأوضح «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن «بهـــية تطلق على مصر أيضا بجمالها وبكرها وشدتها وقسوة ظروفها أحيانا، لتنج لنا مواقف غاية في الإبداع زمانيا ومكانيا وإنسانيا، إيمانا منا بأن المرأة هي نصف المجتمع والمحور الرئيسي في تحريك أحداثه ورقيه، وهي الأم والزوجة والابنة والأخت والطبيبة والمعلمة، المرأة هي البهجة في الحياة».

وأضاف الفنان التشكيلي: «كما أن هناك ارتباط دائما بين المرأة والبيت، فهي الركن الركين لأي بيت أو أسرة مهما غابت أو خرجت أو عملت، فلا بيت بدونها، البيوت بدون المرأة خراب في كل مجتمع بمختلف الثقافات».

45 لوحة في معرض بهية

ونوه ياسر عيد، إلى أن هذا هو المعرض يعد الفردى السابع، موضحا: «اخترت للعرض 45 لوحة كلها ألوان مائية، وهناك لوحات لورود منهما اثنتين لورد النيل (اللوتس)، وأخرى لمناظر طبعية عن البحر، تصيدت فيهما لحظات هبوب الرياح وتأثيرها على الحشائش والرمال وموج البحر والسحب».

وأشار إلى أنه اختار عنوان «بهيـــة» لأنه يحمل معان مأخوذة من البهاء والحسن، وتوافق ذلك مع انطباعية الأعمال؛ لأن معظم اللوحات ترصد الحاضر القريب والمعاصر والواقع، مؤكدا: «أقصد ببهــية أيضا مصر، فهي في غاية القوة والجمال».

ولفت «عيد» إلى أنه يوجد في المعرض بعض أعمال لا توجد فيها المرأة، لكن موضوعها عن الطبيعة المحيطة برمزيتها المكانية او الزمانية مقاسمة للمرأة في مساحة المعرض، وجزء جوهري من الموضوع الأساسي.