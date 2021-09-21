«66 لعبة» معرض فني بالقاهرة لإحياء ذكرى أطفال غزة الراحلين

تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق العاصمة، معرض فني تحت عنوان «66 لعبة»، الذي يهدف إلى إحياء ذكرى أطفال غزة الذين فقدوا أرواحهم في مايو الماضي، جراء الاعتداء على غزة، من تصميم وتنفيذ دار ششة كمال للتصميمات الفنية.

ويلقي المعرض الضوء على 66 طفلًا، فقدوا أرواحهم في النزاع الأخير، من خلال عرض ألعابهم ومقتنياتهم بشكل مبتكر وبرؤية فنية أبدعتها ونفذتها المهندسة ششة كمال.

ششة كمال: نوجه دعوة صادقة لكل الأطراف المتنازعة باحترام وتقديس الروح البشرية

وقالت المصممة المصرية ششة كمال: «هذا المعرض وهذه الرؤية الفنية، وقفة من أجل مساندة الإنسانية، ودعوة صادقة لكل الأطراف المتنازعة على اختلاف توجهاتها، باحترام وتقديس الروح البشرية، لا سيما الأطفال الذين لن يتمكن هذا العمل من عودتهم إلى الحياة، لكن قد يتمكن من عودتنا إلى إنسانيتنا».

وطبقا للمصممة الفنية، فإن الغرض من هذا المعرض، تسليط الضوء على مليار وستمائة طفل بالعالم، يعيشون في مناطق نزاعات مسلحة وصراعات سياسية، هم أول من يدفع ثمنها من أرواحهم، وزيادة الوعي الدولي، بأوضاعهم وحقهم في حياة آمنة خالية من التهديدات.

‏‎ومن المقرر أن يُقام المعرض اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري لمدة يوم واحد، في فندق ريتز كارلتون في تمام الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً.

‏‎عن دار شُشّة كمال للتصميمات الفنية

‏‎وتستخدم دار شُشّة كمال للتصميمات الفنية، الفن والتصميم لخدمة الإنسانية، وظهر ذلك واضحًا من خلال أحد مشروعاتها «النصب التذكاري للإنسانية»، الذي جرى افتتاحه بمدينة شرم الشيخ، على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم.

ويعد هذا النصب التذكاري، واحدًا من أكبر المعارض الفنية على مستوى العالم، حيث جرى تصنيفه كأحد أفضل 5 مشروعات دولية فنية لعام 2021 ضمن منافسات جائزة آرت لاجونا بمدينة فينيس بإيطاليا.