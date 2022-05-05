سمر العمريطي: ابني دخل المستشفى فايق وعلى رجله.. وطلبت عمل رنين للمخ

ردت الدكتورة سمر العمريطي، صاحبة الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي هاجمت فيه أحد المستشفيات الخاصة «السلام الدولي»، على من شككوا في أنها طبيبة، مؤكدة أنها «طبيبة وتخرجت في كلية طب القصر العيني وعضوة بنقابة الأطباء منذ عام 1998، وأخرجت كارنيه عضوية النقابة».

وحكت سمر العمريطي لمرسل تلفزيون «الوطن» تفاصيل ما حدث، مشيرة إلى أنها كانت في زيارة لأقاربها في المعادي أول يوم العيد، ومن ذهبت لهم أعطوا نجلها مشروب طاقة «ريد بول»، وتفاجئت بأنه أصيب بتشنجات، مضيفة: «أنا اتصرفت كأم مش كدكتورة وقعت على الأرض ومقدرتش أسعف أو أعمل حاجة، وكل اللي كان طالع عليا إني أصرخ وأقول مستشفى ودوني مستشفى».

سمر العمريطي: مستشفى السلام كانت الأقرب لنا

وتابعت الدكتورة سمر: «فشالوه وودوني مستشفى السلام، وكانت أقرب حاجة لينا، ودخلت وأنا مزعورة، وهو كان عنده صداع وعايز ينام قولت لهم أرجوكم اعملوا له رنين وعايزة رسم مخ ورنين، ودخلت لي دكتورة من الاستقبال وكنا الساعة 1 بالليل وهي بتقولي لازم نحجزه 24 ساعة في الرعاية، وهو عنده نوبة ولازم نشوفه تحت الملاحظة 24 ساعة، قولت لها أنا دكتورة وفاهماكي بس أرجوكي أنا عايزة أعمل رنين ورسم مخ، وقالت لي طبعا ده لازم رسم المخ يتركب ولازم ينام بيه لمدة ساعتين تلاتة هعملهوله فوق وهينام بالجهاز، ومش هينفع إنه نركبه وحضرتك واقفة».

ولفتت الدكتورة سمر العمريطي، المعروفة إعلاميًا بسيدة مستشفى السلام، إلى أنها «فضلت واقفة جنبه واطمنت عليه من دكتور الرعاية وهو دخل على رجله وكان فايق خالص، والنوبة اللي جت له كانت 7 ثواني وأنا كنت رايحة المستشفى عشان اطمن والفيصل بتاعنا رنين ورسم مخ».

وأشارت إلى أنهم طلبوا منها دفع مبلغ تحت الحساب، وأن ابنتها دفعت 7 آلاف جنيه واتصلت بوالده؛ نظرًا لإن إدارة المستشفى طلبت 27 ألف جنيه حتى يجرى إدخاله الرعاية المركزة لوضع جهاز رسم المخ عليه أثناء نومه.

وأكدت الدكتورة سمر العمريطي أنهم استدعوا طبيب مخ وأعصاب من سكن الأطباء: «قالوه حط صباعك على عينك، وابني قاله يا دكتور أنا كويس ومفيش أي حاجة، وفضل يتنطط وأنا قولت له يا دكتور انا عايزة رسم مخ»، لافتة إلى أنها بقيت معه في العناية، وطلبت منهم اعطائه حقنة معينة واعطوها له بالفعل.