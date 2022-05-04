عاجل.. أول رد من مستشفى السلام الدولي على سمر العمريطي

قالت مصادر في مستشفى السلام الدولي، في أول رد على سيدة اشتكت من سوء الخدمة الطبية، إنها ستتبع الطرق الشرعية والقانونية ولن تنجذب للتراشق الإعلامي، قائلة إن الواقعة غير سليمة وأن المستشفى تتمتع بسمعة طبية عالية.

وظهرت سيدة تدعى سمر العمريطي، قالت إنها طبيبة ودفعت 30 ألفا لمستشفى السلام الدولي مقابل علاج ابنها، إلا أنها فوجئت بالتمريض يقول لها إن الطبيب المختص برسم المخ غير موجود بالمستشفى، وأنه سافر لقضاء إجازة العيد في العين السخنة، وأن الغرفة التي يتواجد بها جهاز رسم المخ مغلقة بمفتاح مع الدكتور المتواجد بالعين السخنة، حسب قولها في الفيديو.

مستشفى السلام: سنرد بالقانون

وقالت المصادر إن الكلام المذكور لا يمكن أن يكون سليما، فكيف يمكن أن تكون مستشفى بلا أطباء، متسائلة: «هل يمكن أن تكون هناك مستشفى بلا أطباء؟ وهل يمكن لطبيب إغلاق الباب على جهاز طبي؟»، مؤكدة أنها ستتبع الطرق القانونية في الرد على ما ذكر في الفيديو، مؤكدا على أن المستشفى لها تاريخ طبي طويل ومعروف ويعمل بها أفضل الأطباء في مصر.