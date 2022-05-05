في ذكري وفاة الطبلاوي.. خليفة أيوب المقرئين: «استفدت منه كتير ومش هيتعوض»

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة القارئ محمد محمود الطبلاوي، الملقب بـ«أيوب المقرئين»، الذي وافته المنية في 5 مايو 2020، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد اعتكافه عاما لقراءة القرآن وختمه عدة مرات قبل وفاته.

وأطلق على القارئ أسامة أبو النور، عضو نقابة قراء مصر، لقب خليفة الطبلاوي؛ لأنه صار على نهجه، وعاشره نحو 40 عاما.

وأكد أبو النور، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطبلاوي لن يُعوض في تاريخ العالم العربي، قائلا: «رحم الله الشيخ الطبلاوي، وجعل مثواه الجنة، وهو قارئ لن يعوض، وكان له أداء متميزا وتعلمت منه الكثير».

وعن تلقيبه بخليفة الطبلاوي، قال أبو النور، إنه عاشر الطبلاوي لمدة 40 عاما، وتعلم منه الكثير في قراءة القرآن الكريم، متابعا: «ومن أكثر الأمور التي اكتسبتها من الطبلاوي حب القرآن الكريم، وفهم منهجه بالشكل السليم».

وأشار إلى أنه كان يرغب في اتخاذ طريق منفصل له وحده، ولكن الطبلاوي كان له رأي آخر، فأصر على أن يسلك أبو النور نفس نهجه، موضحا: «في البداية كنت أرغب في أن أسلك طريقا مميزا لي وحدي، ولكن الطبلاوي أصر على أن أسير على خطاه واتبع منهجه، وقد كان خير قرار، وأعتز اليوم بكوني خليفته في القراءة».

وأكد أن آخر ما جمعه بالشيخ الطبلاوي، كان وفاة أخته، قائلا: «عندما توفيت أخت الطبلاوي كنت معه وقرأت في العزاء».

وأضاف أبو النور: «جيت النهارده للضريح عشان أحيي ذكرى الطبلاوي، ولم يكن من المتوقع أن أفوت هذا اليوم، وأنوي المشاركة في خاتمة القرآن»

ذكرى وفاة الطبلاوي

ووصل محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن العامة بمصر، وعدد من المشايخ وأعضاء النقابة، اليوم، لضريح الشيخ الطبلاوي لإحياء ذكرى وفاته الثانية.

وقرأ الزائرون سورة الفاتحة، على روح القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ثم بدأوا في تلاوة القرآن الكريم وإهداء الثواب إلى روح الطبلاوي، الذي كان واحدا من أهم أعمدة تلاوة القرآن في مصر والعالم العربي.