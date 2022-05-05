استعدادات أسرة الشيخ الطبلاوي لإحياء ذكرى وفاته الثانية «صور»

بدأت الاستعدادات في محيط قبر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شيخ عموم المقارئ وقارئ الازهر الشريف، ونقيب قراء جمهورية مصر العربية، لاستقبال الأسرة والزائرين من أجل إحياء ذكرى وفاته الثانية التي تصادف اليوم، الخميس.

ومن المقرر أن تقوم أسرة الشيخ الطبلاوي، بعد ظهر اليوم، باستقبال محبي الشيخ الطبلاوي من محبي القرآن الكريم، لإحياء ذكراه الثانية، أمام مقابر الأسرة بمنطقة سيدي عمر بن الفارض بالأباجية في القاهرة.

وفد من نقابة قراء القرآن يحضر إحياء ذكرى الطبلاوي

وسيحضر وفد من نقابة قراء القرآن الكريم لإحياء ذكرى وفاة الطبلاوي الثانية، كما هو مقرر، وسيتم عمل ختمة للقرآن الكريم وإهداء ثوابها إلى روحه الطاهرة، وفقا لما قاله محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن العامة بمصر، في تصريحات خاصة ل"الوطن".

الطبلاوي أحد أعمدة تلاوة القرآن

ويذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، كان واحد من أعمدة تلاوة وتجويد القرآن الكريم في مصر والوطن العربي، ولقبه الكاتب الصحفي محمود السعدني بـ «آخر حبة في سبحة المقرئين العظام».

وكان الشيخ الطبلاوي من حفظة القرآن الكريم، حيث تمكن من حفظ القرآن كاملا وهو في سن العاشرة، وفي سن 12 عام، بدأ في تلاوته، ومن ذاع صيته وتمكن من منافسة أكبر قراء القرآن الكريم في عصره، وعند بلوغه الـ16، أصبح الطبلاوي القارئ المفضل للعديد من الأسر والعائلات.

وتوفى الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 5 مايو 2020م الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المعظم عام 1441هجرية، عن عُمر يناهز 86 عامًا.