«القومي للطفولة والأمومة» يحبط 27 محاولة زواج لأطفال خلال أيام عيد الفطر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط 27 حالة لزواج أطفال بمحافظات «الجيزة والشرقية والدقهلية، البحيرة والإسكندرية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج» حيث كان مقرراً تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك، حيث تم إيقافها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت 27 بلاغاً عن محاولة أسر أطفال بإتمام إجراءات تزويجهن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

هروب طفلتين بسبب التزويج المبكر

وأشار «توفيق» إلى أن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عاما الأولى كانت تقيم بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفياً خلال عيد الفطر المبارك، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص، ما اضطرها إلى الهرب، وتحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية بالقاهرة، وتم استدعاء والدها والذي قرر بعدم إتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها وتسلمها مع التعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج، وعلى أن يتم متابعة حالتها، أما الحالة الثانية فكانت إخطارا من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها تزويجها لشخص يبلغ من العمر 28 عاما بمحافظة المنوفية حيث سافر بها والدها لخطبتها له واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران.

وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.

وأضاف أنه تم إحباط 4 محاولات بمحافظة المنيا بمركزي ملوي وسمالوط، وعلى الفور تم إحالة تلك الوقائع إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة والتي تدخلت وقدمت التوعية والأرشاد للأسر، مع أخذ كل التعهدات اللازمة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

12 محاولة لتزويج أطفال بمحافظة أسيوط

كما تم التعامل مع 12 محاولة لإتمام زواج أطفال بمحافظة أسيوط لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 عاماً ، و16 عاماً بمراكز أبنوب والفتح والبداري وأبوتيج ومركز أسيوط وحالة زواج بين طفلين عمر الطفلة 15 عاماً والطفل 17 عاماً مقيمين بمركز البداري بمحافظة أسيوط ، وقامت كذلك لجنة حماية الطفل الفرعية بالتدخل وتقديم التوعية والأرشاد للأسر ، مع تعهدها بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية مع المتابعة المستمرة لتلك الحالات حتى لا يتم إتمام الزيجات في وقت لاحق.

كما تم التعامل مع حالتي زواج لطفلتين تبلغان من العمر 16 عاماً ، بقري مركزي طما ، ودار السلام بمحافظة سوهاج وتم التدخل من قبل لجنة حماية الطفل الفرعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزواج ووقف هذه الجريمة بحق الفتيات بعمر الزهور.

أما بمحافظة الإسكندرية فقد تم التعامل مع حالتي زواج لطفلتين " تبلغ الطفلة الأولى 12 عاماً بحي برج العرب وطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً بحي المنتزة أول بمحافظة الأسكندرية، وتدخلت لجنة حماية الطفل الفرعية وإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوعوية اللازمة لحماية الفتيات.

ونجح المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضا في وقف حالتي زواج بمركزي " دكرنس وشربين " بمحافظة الدقهلية لفتاتين عمرهما 15 ، 16 عام وتم ابلاغ النيابة العامة التي باشرت إجراءاتها وقدمت لجنة حماية الطفل الفرعية واحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل التوعية والأرشاد للأسر ، والتي تعهدت بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

بينما تم ايقاف حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وتقيم" بمركز صان الحجر القبلية بمحافظة الشرقية "حيث تحدد موعد زفافها الخميس الموافق 5/5/2022 ، وقام والدها بتوزيع دعوات حفل الزفاف، وقامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بإحالة الواقعة إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الشرقية ولجنتيها الفرعيتين بمركزي صان الحجر والحسينية ، والتي باشرت مهامها بفحص البلاغ المحال إليهم وتم التأكد من صحة الواقعة و تم تقديم جلسة مشورة أسرية لأسرة الطفلتين للتوعية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال ، ووقعت الأهلية علي تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

بينما اتخذت الإدارة العامة لنجدة الطفل الإجراءات اللازمة لوقف حالتي زواج لطفلتين بمحافظتي الجيزة وبني سويف بلغ عمرهما 16و 14عاما يعتزم والد كل منهما زواجهما عرفيا في عيد الفطر، وعلى الفور تمت إحالة الواقعتين إلى لجنة حماية الطفولة العامة بمحافظة كل منهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزواج.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور طارق توفيق الشكر الى المستشار النائب العام، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن حالات تعرض الأطفال للخطر ، وإصدار قراراتها بما يتفق والمصلحة الفضلي للأطفال، مؤكدا على أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، و إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف ومنها حالات زواج الأطفال.

وناشد " توفيق"المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل، وهي خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الأرقام 01102121600 ، 01016609579 او من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة .