القومي للطفولة يكلف لجنة بمتابعة حالة «الطفل الباكي» في الشرقية

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم كافة سبل الدعم للطفل «محمود» الذي تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التي تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده الذي توفي لاحقًا وتزوجت بآخر.

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم السبت، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصدت هذه الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التلفزيونية، وتم على الفور توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلى مقر وجود الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للاطلاع على حالة الطفل.

الطفل دخل دار الرعاية يوم 25 نوفمبر الماضي

وأضاف المجلس أن الطفل تبين أنه يبلغ من العمر 14 عاما، وجرى استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، حيث كان يعاني من التهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمني والتهاب حاد بالمفاصل حيث تم نقله في اليوم التالي مباشرة إلى مستشفى الأحرار، وتم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له وحالته حاليا مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المجلس القومي للطفولة على استمرار تقديم كل سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسي والقانوني، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه في التعليم مرة أخرى.

واستنكر المجلس هذه الواقعة المسيئة لهذا الطفل البريء والتي تظهر تجرد الأم من كل معاني الأمومة بل و الإنسانية معرضة حياة الطفل للخطر.

القومي للأمومة والطفولة بالإبلاغ عن حالات انتهاك الأطفال

وناشد المواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة حال تعرض الأطفال لأي انتهاك والتي تتمثل ي الخط الساخن علي 16000 علي مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب علي الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.