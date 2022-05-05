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علاء ثابت يطلب إذن خصومة من نقابة الصحفيين

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الوطن
07:52 م | الخميس 05 مايو 2022
علاء ثابت

علاء ثابت

بدأ الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير «الأهرام»، إجراءات التقدم ببلاغ للنيابة العامة، ضد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية ما روّجه الأخير من اتهامات له ومؤسسة الأهرام، عقب حادث وفاة الزميل الراحل عماد الفقي.

وتقدم «ثابت» قبل ساعات بطلب إذن خصومة، من نقابة الصحفيين، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمقاضاة محمود كامل، على خلفية ما نشره الأخير من أكاذيب تمس سمعة مؤسسة الأهرام

ودعا "ثابت" فى مذكرة طلب إذن الخصومة، إلى مثول محمود كامل لتحقيق نقابي، حول ما نشره تعليقا على واقعة وفاة الفقي، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.

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