حظك اليوم برج الأسد الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه الكثير من الصفات التي تجعل منه شخصية ناجحة في عمله وفي حياته الشخصية، ويعود ذلك إلى أنه لديه شخصية قوية ومسيطرة على الأشخاص المحيطين به، إذ أنه شخصية قيادية بطبيعته، وبالرغم من ذلك لا يستطيع أن يعيش دون حب على الإطلاق، ويبحث عنه دائما، ولا يستطيع أن يعيش وحده دون شريك حياة.

ويتميز مولود برج الأسد بأنه لديه قلب حنون، ولا يحب أن يقسو على الأشخاص المقربين منه على الإطلاق، كما أنه شخص يتحمل المسئولية كثيرا ولا يحب التواكل، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح لمولود هذا البرج من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك بحذر وأن تدرس جيدا كل خطوة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال قليلا، ما يساعدك على مراجعة نفسك ومواقفك، وعليك اليوم أن تهتم بصحتك.

برج الأسد والعمل

يحرص مولود برج الأسد على الحصول على وظائف مناسبة لشخصيته القوية، التي يستطيع من خلالها الوصول للمناصب القيادية بسهولة، كما أنه يستطيع العمل وسط جماعة كبيرة ليقودهم.