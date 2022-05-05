حظك اليوم برج القوس الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

قلبه الحنون وحبه للمرح يجعل من مولود برج القوس شخصية محبوبة لدى الجميع، إذ أنه يتميز بامتلاكه لحس فكاهي قوي، كما أنه يحمل في داخله قلب طفل، ويحب الصراحة كثيرا، ويتجنب الكذب أو تغيير الحقائق حتى لا يتعرض لموقف محرج، ما يجعله يتخطى الكثير من المشكلات وينجو منها بسبب صدقه ذلك، وبالرغم من ذلك، فهو شخص عنيد بشكل كبير، ولا يحب أن يتمسك أحد برأي يعارض رأيه.

ويتعرض صاحب برج القوس دائما لخيبات الأمل التي قد تسبب له الكثير من المتاعب في حياته الشخصية، ويعود ذلك إلى أنه يحمل أطيب القلوب وأصدقها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب، وتشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات خافية.

برج القوس والحب

يتميز مولود برج القوس بأنه عندما يحب شخص ما فحبه يكون نادر الوجود، وعندما يقبل على الزواج فهو يكون أب وزوج رائع، ويسعى جاهدا لتوفير جميع سبل الراحة لزوجته وأطفاله، ويقدم لشريكه كل ما بإمكانه ولو باستطاعته أن يهب الدنيا على طبق من ذهب لشريكه لفعل ذلك بكل سرور.