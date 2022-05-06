حظك اليوم برج العذراء الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء لديه شخصية حساسة ومرهفة بشكل كبير، ويحرص دائما على تنظيم حياته سواء كانت العملية أو الشخصية، كما يحرص على التحقيق في أصغر التفاصيل الخاصة بالمواقف اليومية التي يمر بها في حياته، الأمر الذي يجعله يفقد الكثير من الأمور المهمة والأساسية، كما يفقد الكثير من الجهد والوقت في البحث عن تلك التفاصيل الصغيرة وربط الخيوط ببعضها البعض.

ويتميز مولود برج العذراء أيضا بأن لديه شخصية انتقادية، ولا يحب أن يجامل أحدا، ولكنه يذكر الغير بعيوبهم دائما، ويحب أن يصارحهم بما يرغب به.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تتعامل اليوم مع أي ارتباط عاطفي بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب مولود برج العذراء أنه لا يسمح بالأخطاء على الإطلاق، وعندما يقع أحد في خطأ تجاهه، لا يسامحه بسهولة ولا ينسى ما حدث به، ما يجعل الطرف الآخر في علاقته العاطفية يعاني كثيرا من عدم ليونته في التعامل.