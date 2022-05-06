حظك اليوم برج الميزان الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يحرص دائما على اتباع الأسلوب الحيادي في حياته، كما أنه يحرص على الموازنة بين حياته العملية والعلمية والشخصية والأسرية، ولا يسمح لأي اتجاه منهم أن يؤثر على الآخر على الإطلاق، كما أن لديه القدرة على إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد، ولديه قلب حنون كثيرا، ولا يحب أن يكون قاسيا على الإطلاق.

ويتميز مولود برج الميزان أيضا بأنه لا يحب التطرف على الإطلاق، كما أنه شخصية مخلصة للمقربين منه كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك غبير فؤاد:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تكون لبقا مع من حولك وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك، ومن المهم ألا تلجأ للانفعال والعصبية مهما كانت الاستفزازات.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه كسول بعض الشيء، ولا يحب إنجاز جميع المهام المسندة إليه بشكل سريع، ولكنه يحب التأني في إنجاز تلك المهام، كما أنه يحب الانعزال عن الآخرين بعض الشيء.