عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار هافانا الكوبية إلى 8 قتلى و30 جريحا

أعلنت اكسترا نيوز، في خبر عاجل، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق ساراتوغا في مدينة هافانا عاصمة كوبا إلى 8 قتلى ونحو 30 جريحا.

وكانت سكاي نيوز أعلنت منذ قليل وقوع انفجار في فندق ساراتوغا بالعاصمة الكوبية «هافانا»، ومازال عدد الضحايا والمصابين في تزايد، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وأعلن مكتب رئيس كوبا، وفقا لـ«سكاي نيوز»، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار الذي وقع في فندق وسط هافانا ناجم عن تسرب غاز وليس قنبلة، وجار التحقيق لمعرفة السبب.