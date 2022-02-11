كوبا: لقاح عبدالله يحمي من أوميكرون ووفر أجساما مضادة لغالبية الملقحين

أعلنت وزارة «الصحة» الكوبية، أن اللقاح الكوبي المضاد لفيروس كورونا، المعروف باسم لقاح عبد الله، فعال ضد المتحور الجديد «أوميكرون» ويوفر أجسامًا مضادة لدى 90% من المطعمين به، وتثبت الأجسام المضادة التي ولدها هذا اللقاح فعالية كبيرة.

أكثر من 10 ملايين كوبي تلقوا لقاح عبد الله ولقاحات أخرى

وأشارت الصحة الكوبية في بيان، إلى أن لقاح «عبدالله» يتشارك في ذلك مع لقاحي سوبيرانا2 وسوبيرانا بلس، لافتة إلى أن أكثر من 10 ملايين كوبي تلقوا التطعيم بلقاح عبدالله ولقاحات كوبا الأخرى.

وكانت كوبا قد كشفت عن لقاح «عبد الله» في مارس عام 2021، بعد أن طورته عقب موافقة المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية، وأنهت كوبا المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على أكثر من 44 ألف متطوع تتراوح أعمارهم بين 19 و80 عاما، ومن ثم ثبتت فعاليته بنسبة 92%.

وتعود تسمية اللقاح بهذا الاسم إلى مسرحية شهيرة تحمل اسم «عبدالله»، مؤلفها هو الراوئي الكوبي الشهير خوسيه مارتي، وقد عُرف «مارتي» بحبه لتمجيد الشخصيات والأسماء العربية.

تسمية اللقاح على اسم شخصية مصرية من أصل نوبي

واسم «عبدالله» يعود لشخصية مصرية من أصل نوبي، تُجسد بطولات «عبدالله» المصري في مواجهة الغزاة، وتتكون المسرحية من 8 مشاهد ولها شعبية كبيرة في كوبا.

وقالت كوبا العام الماضي أن لقاح عبدالله نجح بنسبة 90% في مواجهة كورونا، وكانت فنزويلا هي أول دولة تعلن اعتماد التطعيم بلقاح «عبدالله» الكوبي، وتقدم كوبا للمواطنين 3 جرعات من لقاح «عبدالله»، وقد أنتج لقاح «عبدالله» من قبل شركة تديرها الحكومة الكوبية.