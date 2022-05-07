مصر تشارك في معرض «إيميكس» بمدريد: لقاءات واجتماعات للترويج لأفريقيا

شارك المكتب التجاري المصري بالعاصمة الإسبانية مدريد في فعاليات الدورة العشرين لمعرض إيميكس» في مدريد 2022، الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل التي تمّ تخصيصها للتروّيج لإفريقيا.

وفي هذا الإطار، أكّد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أنَّ هذه المشاركة تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، وتنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمكاتب التجارية بتكثيف التواصل مع تجمعات ومنظمات الأعمال الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار تجاري أحمد نصر رئيس المكتب التجاري المصري بمدريد أن المكتب عقد خلال المعرض سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الشركات الإسبانية التي ترغب في الاستثمار في مصر أو الاستيراد من السوق المصري وذلك في مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات ومنتجات خاصة بالقطاع الصحي والمنتجات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجددة ومنتجات تحلية المياه بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى

وأضاف «نصر»، أنَّ المكتب التجاري عقد أيضًا لقاءً مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة مدريد، مشيراً إلى أنَّه من المنتظر إعداد زيارة لبعثة شركات إسبانية إلى مصر خلال شهر يونيو المقبل بالتنسيق مع المكتب التجاري الإسباني بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري.

اجتماع مع ممثلي اتحاد الكيماويات الإسباني

وأوضح أنَّه تمّ أيضاً عقد اجتماع مع ممثلي اتحاد الكيماويات الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والاتحاد والشركات الإسبانية أعضاء الاتحاد، لافتاً إلى أنَّه تمّ أيضاً تنظيم لقاء مع اتحاد الشركات الإسبانية بإقليم جاليسيا، إذ تمّ مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين.

يعد معرض «IMEX» أحد أهم المعارض الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية والأعمال في إسبانيا، حيث تضمنت دورة هذا العام برنامج شامل هدف إلى استعراض التحديات الحالية التى تواجه قطاع التصدير مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية والدفع بها نحو الأسواق الخارجية وذلك بواسطة عقد مقابلات مع عدد من الجهات التي تعمل في مجال التصدير إضافة إلى ممثلي السفارات والمكاتب التجارية المعتمدة داخل إسبانيا.