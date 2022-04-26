وزيرة التجارة تستعرض خطط «ليوني» الألمانية لتصنيع كابلات السيارات بمصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات برئاسة المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة، واستعرض الاجتماع خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصرية، شارك في الاجتماع الدكتور أنيس كمون الرئيس التنفيذي لفرع الشركة بمصر، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وزيرة التجارة: الحكومة حريصة على تطوير صناعة السيارات المصرية

وقالت وزيرة التجارة إنَّ الحكومة حريصة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها وتوفير كل الإمكانات اللازمة للنهوض بها بتعزيز مزاياها التنافسية، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركز إقليمي لهذه الصناعة الهامة، لافتةً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات المصرية التي تقدم العديد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات ولا سيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية للسيارات.

وأوضحت جامع، أنَّ الشركة تتمتع بانتشار جغرافي متميز بالسوق المصرية فهي تعمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر ومدينة بدر ومدينة أسيوط وهو ما يتوافق مع توجهات ومستهدفات الدولة المصرية بأهمية إحداث تنمية في محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل اللائق وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، لافتةً إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تألوا جهداً في دعم الشركات الأجنبية العاملة بـ السوق المصرية وبذل كل الجهود الممكنة لتذليل أي عقبات تقف حائلاً دون انسياب عملها بالسوق المصري.

وأشارت إلى أهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وتتضمن حوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، لافتةً إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذي تمّ إقراره العام الماضي بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.

العضو المنتدب لـ«ليوني»: لدينا أكثر من 100 مقر إنتاجي في 30 دولة

ومن جهته، أوضح المهندس إنجو سنبجلر العضو المنتدب لشركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات أن الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجي فيما يزيد على 30 دولة وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عاماً وتمتلك 14 مصنعاً منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة أسيوط بإجمالي عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات.

وأضاف «سنبجلر» أنَّ الشركة حريصة على تعزيز مكانتها بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة والحفاظ على قدرات الشركة التنافسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة خاصةً وأن إجمالي صادرات الشركة بلغ خلال عام 2021 نحو 100 مليون يورو.