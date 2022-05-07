الأوقاف: تخفيض مصروفات مراكز الثقافة الإسلامية لـ400 جنيه لتشجيع الناس

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستتوسع في مقارئ القرآن بالمساجد، موضحًا أنه قبل ذلك كانت المقارئ تخصص للأئمة والحفظة فقط.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنهم سينظمون المقارئ في يومين، الأول بالنظام القديم، والثاني للجمهور من رواد المساجد: «عملنا على افتتاح المراكز الثقافية بواقع 35 مركز للثقافة الإسلامية والتقديم فيها بدأ، وكانت المصروفات 800 جنيه في العام الماضي، وخفضنا المصروفات إلى 400 جنيه لتشجيع الناس على التقدم».

الوزارة تعمل على تسهيل تعلم الدين الوسطي الصحيح في 69 مركز لإعداد محفظ القرآن الكريم

وأوضح أنّ الوزارة تعمل على تسهيل تعلم الدين الوسطي الصحيح في 69 مركزا لإعداد محفظ القرآن الكريم لفهم معاني ومقاصد القرآن العامة.

ما يتم من تطوير بمسجد السيدة زينب ليس أقل مما تمّ في مسجد الإمام الحسين

وعن تطوير مسجد السيدة زينب، أكد وزير الأوقاف أنّ ما يتم فيها من تطوير ليس أقل مما تمّ في مسجد الإمام الحسين، وستكون ساحة الإمام الحسين حتى الساعة العاشرة في الشتاء والثانية عشرة في الصيف، «عشان الناس ترجع بيوتها تنام وتقدر تقوم بشغلها الصبح، والمسائل مدروسة بشكل جيد لتحقيق التوازن بين البعد الروحي التعبدي وأداء الناس لأعمالها».

وكشف وزير الأوقاف، البُعد الشرعي والفقهي لجعل خطبة صلاة الجمعة 10 دقائق، موضحًا أن أطول خطبة وصلت لنا عن النبي هي خطبة حجة الوداع ولا تزيد مدتها على 10 دقائق، مضيفا أنه تم تسجيل عدد كبير جدًا من الخطب، وكانت في حدود 10 دقائق، وأن مهمتهم رفع مستوى الأئمة وتأهيلهم.

وتابع وزير الأوقاف بأن الناس بهم المريض والضعيف، ولذلك تم جعل خطبة الجمعة 10 دقائق، ولمن يرغب في التزود بالعلم، فإنه سيجد درس العصر والعشاء كل يوم، وبالتالي فإن الوزارة تتوسع في درس العصر حسب طبيعة كل مركز.. في درس العصر اللي يقعد براحته لكن مصلي الجمعة مينفعش يمشي قبل إنهاء الصلاة والخطبة.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة لا تستهدف التضييق من خلال قصر خطبة الجمعة على 10 دقائق فقط، لكن هذا هو الفقه، بدليل، أنهم فتحوا دروس العصر والعشاء.