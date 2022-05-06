عاجل.. وزير الأوقاف يعلن فتح مقام مسجد السيدة نفيسة للرجال والنساء

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف منذ قليل، عن فتح مقام مسجد السيدة نفيسة أمام الرجال والنساء.

وقال مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ‏الشعب المصري شعب عظيم متدين بفطرته ونحن في خدمته، ولقد هز وجداني اليوم صيحات تكبير المصلين التلقائية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فرحا بعودة المسجد إلى طبيعتها.

فتح ضريح السيدة نفيسة

واضاف الوزير عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها نقطة الانطلاق مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء.

شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

وتابع: إلى جانب فتحه مبكرا لشعائر صلاة الفجر على نحو ما كان يعمل قبل جائحة كورونا مع تكثيف الدروس الدينية والبداية بدرس العصر اليوم.