6 تحذيرات تجنبا لموت أسماك المزارع قبل وصول منخفض الهند الجوي إلى مصر

قال المهندس مازن أشرف الصواف، أخصائي تربية ورعاية الأسماك، إنَّ هناك تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن احتمالية دخول منخفض الهند الجوي مصر، لتشهد البلاد بحسب التوقعات طقسا شديدا الحرارة تصاحبه نسبة عالية من الرطوبة، وبالتالي لابد من مراعاة أصحاب المزارع السمكية لبعض النصائح تجنبا للخسائر.

كيف يتجنب أصحاب مزارع الأسماك الخسارة؟

وشدد «الصواف» في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، على أصحاب المزارع السمكية رفع منسوب المياه للحد الأقصى، لتفادي درجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها على مياه الأحواض، مع منع تغذية الأسماك خلال الأوقات التي تتسم بارتفاع شديد للحرارة مثل فترة الظهيرة وانتصاف النهار، والحرص على تغذيتها خلال الصباح الباكر بدلا من ذلك.

كما نصح بمتابعة جودة المياه بـ أحواض الأسماك بصفة دائمة، والتأكد من عدم نقص نسب الأكسجين، أو ارتفاع الأمونيا بها، بالإضافة إلى متابعة درجات حرارة المياه وألا تزيد عن 28 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنَّ أغلب مشاكل المزارع السمكية تتسبب فيها درجات الحرارة المرتفعة للمياه والتي تؤذي الأسباب بشدة.

تهوية أحواض السمك بالمزارع خلال ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح أخصائي تربية ورعاية الأسماك، أنَّه من الضروري، تشغيل معدات تهوية الأحواض خلال أوقات الظهيرة والصباح الباكر أو الفجر، لمقاومة ظاهرة نقص الأكسجين بدرجة كبيرة بالمياه خلال الفترتين المشار إليهما تحديدا.

اختتم «الصواف» نصائحه لأصحاب المزارع السمكية التي يجب مراعاتها مع ارتفاع درحات الحرارة الفترة المقبلة، بأنَّه يُفضل وضع أعلاف مضادة للإجهاد بأحواض الأسماك، وإزالة الأسماك النافقة باستمرار وبصفة دورية، حفاظا على صحة الأسماك بالمزارع.

يشار إلى انَّ الأسماك تتعرض للإجهاد خلال فصل الصيف وأوقات ارتفاع درجات الحرارة، بجانب بعض العوامل الأخرى مثل شحن الأسماك لوقت طويل، أو زيادة أو نقصان درجة حرارة المياه بنسبة تزيد عن درجة مئوية خلال أقل من يوم، أو تربية أنواع من الأسماك غير متوافقة مع بعضها في حوض واحد، أو تربية أسماك كثيرة داخل حوض مساحته صغيرة.

كما يجب على أصحاب المزارع السمكية مراعاة أن تتلائم درجات حرارة المياه ودرجة الحموضة مع أنواع السمك بداخلها، فلا تزيد الأخيرة أو تنقص بمقدار أكثر من 0.2 وحدة خلال فترة قصيرة تقدر بيوم، فيما أن توفير مخابئ كافية للأسماك ضروري للحفاظ عليها بصحة جيدة.