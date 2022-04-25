أسعار السمك اليوم.. البلطي الشعبي رقم 2 بـ27 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم الإثنين 25-4-2022، استقرارا سعريا في أسواق الجملة والتجزئة، رغم ارتفاع الطلب، حيث شهدت الأسواق انتعاشة كبيرة تزامنا مع احتفالات المواطنين بشم النسيم، مقارنة بالفسيخ والرنجة.

واستقرت الأسماك الشعبية التي يقبل عليها الطبقات المتوسطة، والتي تتناسب مع قدرتهم الشرائية، بحسب عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، قائلا إنّ حركة ارتفاع المبيعات بسبب زيادة الطلب التي تحركت اليوم، مقارنة بالأيام الماضية، قائلا إنّ التجار يعقدون آمالا على عيد الفطر المبارك وتزايد الطلب على الأسماك لتعويض عيد شم النسيم، الذي تزامن مع شهر رمضان.

ووصف عثمان، تراجع مبيعات الفسيخ والرنجة بـ«الطبيعي»، حيث يأتي شم النسيم متزامنا مع شهر رمضان الحالي، مشيرا إلى أنّ أسعار الأسماك في سوق العبور مستقرة، وتشهد مبيعاتها ارتفاعًا كبيرًا، كما كشف عن وجود وفرة في المعروض، وزيادة إنتاج المزارع السمكية لمواجهة زيادة الطلب.

أسعار الأسماك

ورصد أسعار الأسماك حاليا في الأسواق، وهي كما يلي:

- سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح بين 40 - 45 جنيهًا.

- سعر البلطي الشعبي رقم 2 تراوح بين 27 - 35 جنيهًا.

- سعر الفيليه البلطي يتراوح بين 30 إلى 130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض تراوح من 90 - 110 جنيهات للكيلو.

- سعر البوري رقم 1 تراوح من 65 إلى 75 جنيهًا.

- سعر البوري رقم 2 يباع بسعر 48 - 60 جنيها.

- بياض أملس 1 (بلدي) 70 - 110 جنيها.

- مازليا كشر يباع بسعر 30 - 50 جنيها.

- وقار يباع بسعر يتراوح بين 90 - 110 جنيهات.

- الجمبري الجامبو يباع بسعر تراوح بين 400 إلى 440 جنيهًا.

- الجمبري المجمد يباع بسعر 90 جنيهًا للكيلو.

- قاروص لوت يباع بسعر 60 - 140 جنيها.

- موزة تباع بسعر يتراوح 50 - 56 جنيها للكيلو.