اعرف قيمة الدية وحكمها بعد تنازل أسر ضحايا الشيخ زايد لـ كريم الهواري

تنازلت أسر ضحايا حادث الشيخ زايد أمام محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، عن الدعوى المدنية المقامة أمام هيئة المحكمة، ويستعرض التقرير التالي قيمة الدية المقررة شرعا وحكمها، وقد قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم، حجز القضية للحكم على كريم الهواري المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ في حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهي القضية المعروفة إعلاميًَا باسم «حادث تصادم الشيخ زايد» لجلسة 4 يونيو المقبل.

تنازل أسر ضحايا حادث الشيخ زايد

وفيما يتعلق بموضوع حكم الدية في الإسلام على خلفية تنازل أسر ضحايا حادث الشيخ زايد، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه قد أجمع أهل العلم على وجوب الدية، ولفتت إلى أن معناها «هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

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قيمة الدية

وبخصوص قيمة الدية قالت دار الإفتاء، إنه لم يعيِّن الله تعالى في كتابه قدر الدية، والذي في الآية إيجابها مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل، وإنما ذلك كله من السنة المشرفة، وقالت إن الذي عليه العمل في الديار المصرية أن الدية تقوَّم بـ35 كيلو و700 جرام من الفضة، وذلك بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن 3 سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

كفارة صيام شهرين متتابعين

كما أوضحت الدار أنه قد فوَّض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو بعضها تخفيفًا عن القاتل، وأن قبول الدية جائزٌ شرعًا، كما أن على القاتل خطأً أيضًا كفارةٌ صيام شهرين متتابعين، وأنّ ديّة غير المسلم مثل ديّة المسلم في ذلك على ما عليه السادة الحنفية، إذ يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو دخل بلادنا بعهد وأمان، ولا فرق في أحكام الديّة بين ما إذا كان القاتلُ صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا.

قيمة الدية الواجبة على كريم الهواري

وبإسقاط هذا الحكم على حادث الشيخ زايد، فإنّ كريم الهواري المتهم بارتكاب الجريمة مطالب بدفع 35 كيلو و700 جرام من الفضة للفرد الواحد، وبإجمالي نحو 142.8 كيلوا جرام من الفضة، مؤكدة أنّ الديّة حق لأهل القتيل؛ فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها، وما تدفعه شركات التأمين يعتبر جزءًا من الدية؛ فيُخصَم مما وجب دفعُه لأولياء المقتول، والديّة يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث.