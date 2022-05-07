رسميًا.. تنازل أسر ضحايا كريم الهواري المتسبب في «حادث الشيخ زايد»

كشف جابر حسنين عم الشاب عبد الله درويش، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، عن أن أسرة المرحوم (عبد الله) تنازلت رسميًا عن الدعوى الجنائية، وقبلت بالتصالح بشكل ودي بعد تدخل عدد من رجال الدين في الأزهر للصلح.

تصالح أسرة ضحايا حادث الشيخ زايد

وأوضح جابر حسنين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسرة تنازلت رسميًا في قضية كريم الهواري، وأقرت بالتنازل في تصالح بالشهر العقاري وتم تسليمه إلى دفاع الأسرة ليسلمه إلى هيئة المحكمة التي تتولى نظر القضية.

وبحسب حديث جابر حسنين أن جميع أسر الضحايا في حادث كريم الهواري، تصالحت وسيتم تسليم تلك التصالح للمحكمة من قبل الدفاع في حادث الشيخ زايد.

سرعة جنونية وراء الحادث

وأضاف أن «عبد الله» هو نجل شقيقه الأصغر، طالب في مدرسة الشيخ زايد الثانوية، وكان في سيارة والد زميله «سعيد» وقت أن دهستهم سيارة نجل «الهواري»، الذي يسير بسرعة جنونية في الشيخ زايد وماتوا في الحال، وأنه عندما وصل إلى مكان الحادث وجدوا الضحايا في حالة يرثى لها من قوة التصادم.