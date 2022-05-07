مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد بعد إجازة العيد

كشف النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، عن أجندة المجلس في دور الانعقاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد، والذي كان مجلس الشيوخ قد بدأ مناقشته في دور الانعقاد السابق.

قانون التأمين الموحد

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون يستهدف معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وأيضا ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.

وأوضح النائب إيهاب زكريا، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعمل على القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

الحماية التأمينية

وأشار «زكريا»، إلي أن مميزات قانون التأمين الموحد كثيرة جداً، ومنها أنه يحقق الحماية التأمينية لجميع المواطنين، تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، كما يعمل القانون على ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

صناديق التأمين

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن قانون التأمين الموحد يعمل على تنظيم صناديق التأمين، حيث تخضع هذه الصناديق بموجب القانون الجديد إلى هيئة مختصة للإشراف عليها، ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.