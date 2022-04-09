«الشيوخ» يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد والزيادة السكانية.. غدًا

يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد الذى يهدف إلي تنظيم أنشطة التأمين بشكل عام في الدولة والعمل على إعادة التأمين، وما يرتبط به من كل الخدمات على نحو تفصيلي، وتحتوي على نظام حديث للعمل على نشاط تأمينى واعد وهو «التأمين متناهي الصغر».

وينص مشروع القانون على إيراد نص عام حول التأمين الإلزامي في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور للعمل على تنشيط وتنظيم نشاط التأمين الخاص، إضافة إلى رسم قواعد محددة وشاملة ومنظمة للعمل على صناعة التأمين في الدولة المصرية.

استكمال مناقشة المشكلة السكانية

ويستهدف القانون تنظيم وتخصيص قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح بعد ذلك لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد ومنظم وشامل في تخصيص آليات الإشراف على ممارسات نشاط التأمين في الدولة المصرية، كما يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

ويستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بعنوان «مشكلة الزيادة السكانية في مصر..الحلول والمقترحات»

13 اقتراح برغبة أمام الشيوخ

وينظر مجلس الشيوخ غدا الاحد 13 اقتراح برغية لإحالتها الى الحكومة وهي اقتراحات برغبة حول الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، وتراخيص العيادات والنشرات الطبية واقتراح حول التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان.

وتنظر الجلسة العامة للشيخ اقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة الجرنوس و الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوى عن تطوير منطقة البهنسا التاريخية.