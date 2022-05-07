بعد مهرجان الجونة.. التونسية آمال مثلوثي تعود لمصر بحفل غنائي

تستعد المطربة التونسية آمال مثلوثي لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة، مساء الأربعاء 18 مايو.

وتعد هذه الإطلالة أولى حفلات مثلوثي المنفردة في القاهرة بعد غياب دام أكثر من 9 سنوات، كما تأتي بعد قرابة سنتين من إحيائها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وتطل آمال خلال هذا الحفل على مسرح كايرو جاز Cairo Jazz Club.

مثلوثي تحتفل بالذكرى الـ10 لأغنية «كلمتي حرة»

وتحتفل مثلوثي مع جمهورها المصري بالذكرى العاشرة لإطلاق أشهر وأقدم أغنياتها «كلمتي حرة»، تزامنا مع جولاتها الفنية العالمية لألبومها الأخير «يوميات تونس»، مرت خلالها بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج، مع اعتبارها أول مطربة تونسية تقدم جولة حفلات في اليابان، أحيت فيها 11 حفلا متتاليا بين طوكيو وأوساكا وناراشيمو وماتسوموتو.

آمال مثلوثي قدمت ألبومين فى ألبوم غنائي واحد

وخاضت آمال مثلوثي، مغامرة تقديم ألبومين في ألبوم واحد خلال «يوميات تونس Tunis Diaries»، حيث ضم في جعبته 18 أغنية، يحوي النصف الأول 9 أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها «حلم» و«م الروح» و«ما لقيت» و«Princess Melancholy» و«في كل يومين».

ويشمل النصف الثاني تسع أغنيات «كوفرز»، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، إلى جانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.