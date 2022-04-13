بعد طرحه في «فاتن أمل حربي».. مبادرة لتعليم فن «الميكاب» للمطلقات بالمجان

تسليط الضوء على مشكلات المرأة بعد الانفصال عن الزوج في مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، دفع الكثيرين إلى التفكير في حلول لهذه المشكلات و تقديم الدعم للمطلقات، خاصة اللاتي لا يمتلكن عملا أو دخلا ثابتا، ولديهن أولاد.

ومن هذا المنطلق تحركت آية عادل «ميكاب أرتيست» بالقاهرة، لمساندة المطلقات على المدى البعيد، بشكل يمكنهن من الحصول على دخل مادي يوفر للمرأة حياة كريمة، قائلة: «أنا في بداية حياتي في العشرينات، ومش لازم أعيش التجربة بنفسي لكنى كنت حساها، وخلال مشاهدتي لمسلسل فاتن أمل حربي، وإثارته لمشكلات واقعية تمس ناس كتير، قررت أعمل مبادرة لمساندة المطلقات، وتعليمهم مهنة، بتقديم كورسات الميكاب مجانية تساعدهم في الحصول على فرصة عمل ودخل محترم، أنا بدي كورسات ميكاب دايما بفلوس».

تفاصيل مبادرة دعم المطلقات

وتابعت: «قبل المسلسل أنا تأثرت بمشكلات أكتر من صديقة انفصلت عن جوزها وتعرضت لكتير من المشاكل، أكتر من فاتن أمل حربي».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» في الواقع المطلقة بتكون مطمع وبتتعرض لمشاكل وتنمر ورفض ليس من طليقها فقط، لكن من المحيطين بها وحتى بعض أسرتها، بخلاف ما يذاع في الدراما، فشخصية فاتن أمل حربي تلاقي دعما كبيرا من زملاء وأصحاب ومجتمع السوشيال ميديا.

وأكدت أن الفكرة بعيدة تماما عن هدف الترويج لنفسي وإنما لوجه الله، موضحة: «بدليل أني نشرت البوست عادي وليس ممولا، ولم تكن تتوقع ردود الفعل الواسعة، ولما طرحت الفكرة من خلال صفحتي على فيسبوك لاقيت تفاعل ودعم كبير من المتابعين، وتلقيت أيضا هجوما شديدا على السوشيال وجروبات الميديا».

سيدات يتقدمن للمبادرة

وتابعت: «تقدم للمبادرة عدد كبير من السيدات، من 24 إلى 40 سنة، وأنا كنت بطلب صورة البطاقة وقسيمة الطلاق، للتأكد من الجدية، وقررت إن البداية ستكون مع 15 سيدة، ولما ننتهى من هذه المجموعة من الممكن أن نكرر التجربة».

وأضافت أن مبادرة تعليم كورس ميكاب بداية إيجابية تدفع غيرها في الاستفادة من الفكرة، وتقديم مساعدة للمطلقة في صورة التدريب على مهنة تسهم في إيجاد عمل للمرأة، «شفت بنات سواء محامية أو مصممة أزياء قالوا إنهم هيدوا فرص تدريب للمطلقات من أصحاب المؤهلات المناسبة، ومن الممكن غيري في المهن المختلفة يقدم مساعدة في صورة تأهيل لسوق العمل، وأنا شايفة إن الطريقة دي أفضل بكتير من تقديم مساعدة مادية».